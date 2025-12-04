Jornada de manifestaciones en Bogotá: usuarios de TransMilenio son los más afectados

De nuevo, este jueves 4 de diciembre, Bogotá vivió varias jornadas de manifestación que afectaron a los ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las primeras concentraciones se dio en la Av. Caracas a la altura de la estación temporal de TransMilenio de Marly. Una decena de comerciantes insatisfechos con las obras del metro bloquearon el carril exclusivo de TransMilenio, donde más de 8 mil usuarios se vieron afectados.

La segunda concentración se dio en el reconocido sector de San Victorino, en el centro de la ciudad, donde vendedores informales se tomaron las calles en rechazo de los operativos en espacio público. La manifestación tuvo que ser intervenida por uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Le puede interesar: ¿Se puede blindar a TransMilenio de bloqueos y protestas violentas?: concejales de Bogotá debaten

“En el gobierno de Carlos Fernando Galán seguimos avanzando en poner orden en Bogotá. En aplicación de la Ley 1801, Art. 30, numerales 2 y 4, restringimos el uso de pipetas de gas en el espacio público”, dijo el secretario general, Miguel Silva ante las manifestaciones.

Finalmente, encapuchados se tomaron la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, afectando la movilidad de los carros particulares y del sistema TransMilenio durante aproximadamente una hora.

#NoticiaW | Se realiza cierre vial en la Calle 26 con carrera 33, en sentido oriente - occidente por presencia de personas encapuchados a la altura de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/PWNPL85PeB — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 4, 2025

Lea también: Autoridades investigan presunta agresión a una persona en medio de manifestaciones en Bogotá