Autoridades investigan presunta agresión a una persona en medio de manifestaciones en Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, respondió a las críticas y cuestionamientos que se le han hecho a la Administración Distrital por su actuar en las manifestaciones de este lunes, 1 de diciembre, en la Secretaría de Educación y donde un joven resultó herido en su cara en medio de varias alteraciones de orden público.

El alto funcionario aseguró que en Bogotá se respeta la movilización pacífica y respeta los protocolos establecidos en el marco normativo. Sin embargo, fue enfático en decir que, siempre que haya violencia o amenazas a la integridad de los ciudadanos se solicitará intervención proporcional de la fuerza pública para restablecer el orden.

“Una de las movilizaciones llegó a la Secretaría de Educación en donde fue suspendida la etapa de diálogo por la presencia y acción violenta de 14 encapuchados, razón por la cual fue necesaria la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Presuntamente durante el ejercicio de disuasión, una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital San Ignacio. Estos hechos están siendo objeto de investigación y estamos a la espera de los resultados”, dijo Quintero.

De igual forma, sobre las 5:30 de la tarde un nuevo grupo de encapuchados bloquearon la carrera 3,0 arrojando elementos contundentes hacia los buses de TransMilenio, “por lo cual fue necesaria nuevamente intervención por parte de la fuerza pública, la cual finalizó a las 7:32 de la noche”.

Al tiempo, en inmediaciones de Corferias, donde se desarrolla el evento de Expodefensa se presentó otra manifestación, “tras la valoración del riesgo inminente de afectación a ciudadanos y con base en el artículo 26, numeral 1 del Decreto 053 de 2023, desarrolló una acción de dispersión y restitución del orden”.

Finalmente, Quintero insistió en que al existir acciones violentas se solicita de inmediato el uso de la fuerza de forma proporcional.

“Creemos que podemos apostar siempre al diálogo, pero los actos de vandalismo y violencia en estos espacios deben ser rechazados por todos los actores involucrados”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: