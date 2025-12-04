Se ha derramado sangre para que los gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza: Petro contra EEUU

Durante una ceremonia de Oficiales en la Escuela Militar José María Córdova en Bogotá, el presidente de la República Gustavo Petro, aseguró que en Colombia y Latinoamérica se ha derramado mucha sangre para que digan que no se ha luchado contra el narcotráfico.

“Sangre y sangre, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”, aseguró el jefe de Estado.

El presidente se refirió a la amenaza de Estados Unidos de atacar el narcotráfico en territorio colombiano y cuestionó que se ponga en tela de juicio el desmantelamiento de los grupos ilegales que exportan cocaína a Norteamérica.

“Cuánta sangre se ha derramado en manos del narcotráfico, cómo para que vengan a decir que no luchamos contra el narcotráfico y que hay un Cartel de los Soles”, advirtió el presidente Petro.

El primer mandatario aseguró además que “la soberanía se defiende con la vida y a Colombia no se le amenaza”, en respuesta a la advertencia del gobierno de Donald Trump.