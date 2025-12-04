Se ha derramado sangre para que los gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza: Petro contra EEUU
Petro arremetió contra EE.UU.: " Se ha derramado sangre para que los gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza".
Durante una ceremonia de Oficiales en la Escuela Militar José María Córdova en Bogotá, el presidente de la República Gustavo Petro, aseguró que en Colombia y Latinoamérica se ha derramado mucha sangre para que digan que no se ha luchado contra el narcotráfico.
“Sangre y sangre, para que los berracos gringos no se metan tanta cocaína en la cabeza”, aseguró el jefe de Estado.
El presidente se refirió a la amenaza de Estados Unidos de atacar el narcotráfico en territorio colombiano y cuestionó que se ponga en tela de juicio el desmantelamiento de los grupos ilegales que exportan cocaína a Norteamérica.
“Cuánta sangre se ha derramado en manos del narcotráfico, cómo para que vengan a decir que no luchamos contra el narcotráfico y que hay un Cartel de los Soles”, advirtió el presidente Petro.
El primer mandatario aseguró además que “la soberanía se defiende con la vida y a Colombia no se le amenaza”, en respuesta a la advertencia del gobierno de Donald Trump.