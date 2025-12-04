Regiones

Socializan resultados de acciones por presencia de planta invasora en la Ciénaga Grande

Hasta la fecha, en Colombia no existe información suficiente sobre esta especie y que no se encuentra registrada como especie invasora en el país.

Socializan resultados de acciones por presencia de planta invasora en la Ciénaga Grande/ Corpamag.

Socializan resultados de acciones por presencia de planta invasora en la Ciénaga Grande/ Corpamag.

Santa Marta

Autoridades ambientales lideraron una mesa técnica interinstitucional para socializar los avances, resultados y retos en la atención a la proliferación de una planta invasora y otros micrófitos en la Ciénaga de Pajarales, sector Nueva Venecia, Ciénaga Grande de Santa Marta.

Durante la reunión, las entidades presentaron los resultados obtenidos en los procesos de monitoreo biológico, fisicoquímico, remoción mecánica de micrófitos, educación ambiental e iniciativas comunitarias desarrolladas para enfrentar esta problemática socioambiental que afecta de manera directa a los pueblos palafíticos.

Le puede interesar:

Contraloría declaró responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial en la Essmar

En el encuentro se presentaron los avances en el índice basado en imágenes satelitales para el seguimiento de micrófitos, proceso que requiere calibración y una línea base robusta, dado que se han identificado más de 12 especies entre nativas y exóticas.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad