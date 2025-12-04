Socializan resultados de acciones por presencia de planta invasora en la Ciénaga Grande

Santa Marta

Autoridades ambientales lideraron una mesa técnica interinstitucional para socializar los avances, resultados y retos en la atención a la proliferación de una planta invasora y otros micrófitos en la Ciénaga de Pajarales, sector Nueva Venecia, Ciénaga Grande de Santa Marta.

Durante la reunión, las entidades presentaron los resultados obtenidos en los procesos de monitoreo biológico, fisicoquímico, remoción mecánica de micrófitos, educación ambiental e iniciativas comunitarias desarrolladas para enfrentar esta problemática socioambiental que afecta de manera directa a los pueblos palafíticos.

En el encuentro se presentaron los avances en el índice basado en imágenes satelitales para el seguimiento de micrófitos, proceso que requiere calibración y una línea base robusta, dado que se han identificado más de 12 especies entre nativas y exóticas.