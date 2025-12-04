Trabajaremos para que haya justicia: Galán tras judicialización de menor que mató a Jean Claude Bossar

Luego de que el menor de edad de 16 años, que fue aprehendido por su presunta participación en el intento de robo en el que fue asesinado Jean Claude Bossard, aceptara su responsabilidad en los hechos, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció asegurando que trabajará para que se haga justicia en este caso.

“El adolescente capturado en flagrancia en el intento de robo y asesinato de Jean Claude Bossard ayer en Bogotá, fue judicializado por la Fiscalía. Este joven aceptó cargos y deberá responder por homicidio, porte de armas y hurto calificado. Desde la Alcaldía acompañaremos y trabajaremos con las autoridades judiciales para que haya justicia en este caso”, dijo el alcalde Galán

Al menor de edad que resultó herido en uno de sus brazos, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes le imputó los delitos de: homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria.

Entretanto, el joven aceptó tres de los cargos en su contra, excepto el de falsedad marcaria. Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de internamiento preventivo en centro especializado.