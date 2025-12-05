Consejo Gremial tendrá presidenta: nueva mesa directiva se definirá la otra semana

El grupo que reúne a los gremios más importantes del país, Consejo Gremial, cambiará su mesa directiva el próximo 10 de diciembre y parece que ya todo está definido.

Hay una plancha radicada por seis gremios y es, por ende, la que ha tomado más fuerza en los últimos días. En esta está Natalia Gutiérrez, cabeza de Acolgen, como presidente del Consejo Gremial, y a Andrés Velasco, líder de Asofondos, como vicepresidente.

Esta sería la dupla que quedaría con la vocería de este grupo de gremios al tener el apoyo de gran parte de los gremios.

Gutiérrez llegó en 2019 a la presidencia de ese gremio. Fue viceministra de Minas de Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos y fue presidenta de la Agencia Nacional de Minería en ese mismo gobierno.

Por su parte, Velasco fue director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia, CARF; fue viceministro del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, esta emisora conoció que Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, también está haciendo campaña para lograr la presidencia de esa mesa directiva, y esta plancha anunciada, iría con Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, como vicepresidente.

Actualmente, Camilo Sánchez, de Andesco, es el presidente del Consejo Gremial.