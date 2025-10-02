Consejo Gremial rechazó asedio contra empleados de Andi tras marchas en su contra

El Consejo Gremial rechazó el “asedio” ejecutado contra los empleados de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI).

“Es un acto inadmisible que amenaza su integridad y libertades individuales”, señaló.

En este mismo sentido, el grupo de gremios rechazó el uso de lenguaje “estigmatizante que incita a la violencia poniendo en riesgo la vida y bienestar de los colombianos”.

“El respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos no puede estar subordinado a los intereses electorales de actores políticos. Quienes asumen este comportamiento demuestran un desprecio evidente por la convivencia pacífica entre los ciudadanos”, señaló el Consejo Gremial en un comunicado.

Horas antes, el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, afirmó que “la estrategia política de polarización y la necesidad de buscar siempre un enemigo es equivocada y en particular en este caso haber escogido a la Andi es tan equivocada como inaceptable”.

Recordemos que estas declaraciones llegan tras las manifestaciones que se realizaron este miércoles 1 de octubre en la sede del gremio luego de un comunicado de la Comisión colombiana en el Movimiento Global a Palestina (globalmovementtogaza) que señalan a este gremio de plataforma y la red comercial de Israel a nivel nacional.

Escuche W Radio en vivo: