Contraloría tendrá información reservada de compra de aviones Gripen: “era una adquisición necesaria”

Tras una reunión entre el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la compra de 17 aviones suecos Gripen para la fuerza pública, el ente de control anunció que podrá acceder a toda la información, incluso la reservada y afirmó que la compra fue una “adquisición oportuna”.

“Acorde a lo expuesto considero que era un tema profundamente oportuno. Estamos hablando de una flota de aviones que tiene ya bastantes años”, aseveró.

El Contralor le pidió a la cartera de Defensa responder por escrito más de 15 preguntas.

Entre esas solicitó información sobre el estudio operacional que justificó la selección de aviones Gripen, frente a otras opciones que hayan sido evaluadas; así como criterios técnicos y si existió comparación frente a lo ofertado por otros países.

El contralor general también pidió copia de los análisis utilizados para definir el precio de los aviones Gripen, teniendo en cuenta potencia, alcance y sobre todo la validación en combate de estos.

“De igual manera la copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato de la siguiente forma: estudios previos, avión, armamento, simuladores soporte logístico, repuestos, formación, infraestructura, entre otros, como también los estudios previos que conllevaron a tomar la decisión”, afirmó el Contralor General.

De hecho, entre las preguntas están:

¿Cuántas propuestas finales se recibieron? ¿Por qué valores? ¿Se recibieron ofertas de distintos proveedores de caza combate de anteriores gobiernos?, En caso de ser afirmativo, ¿Quiénes sacaron los mejores puntajes en la evaluación que se hizo anteriormente en la Fuerza Aeroespacial? ¿Bajo qué modalidad se hizo la contratación? ¿Fue una negociación de Gobierno a Gobierno o se realizó una contratación de manera directa con una persona jurídica, derecho privado y cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es el costo de la operación por hora de los aviones Gripen comparado con el costo de operación de otras opciones consideradas por parte de la Fuerza Aeroespacial? ¿Quiénes tomaron de manera directa la decisión de contratar con los aviones Gripen? ¿Cuál es el perfil de quienes revisaron las opciones y tomaron la decisión de comprar estos aviones Gripen?