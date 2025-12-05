¿Cuánto cuesta el viaje en el tren de la Sabana en navidad? Recorrido, días que funcionará y horario

El Tren de la Navidad Turistren regresa para la temporada 2025-2026, ofreciendo a la ciudadanía una tradicional travesía nocturna iluminada a través de la Sabana de Bogotá. Este servicio, que combina los ferrocarriles clásicos con el ambiente festivo de la época, estará disponible desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026.

Tarifas y Días de Funcionamiento

El costo del pasaje para esta experiencia es único y asciende a COP $72.000 por persona. Es importante destacar que los niños menores de tres años no pagan tiquete, siempre y cuando no ocupen una silla.

Los tiquetes se pueden adquirir a través de la plataforma aliada Tuboleta, o de forma presencial en las estaciones de Usaquén y La Sabana. Sin embargo, las compras realizadas por Tuboleta implican un cargo adicional por servicio de $8.600 por tiquete y $8.000 adicionales por concepto de localización del total de la compra.

El Tren de la Navidad Turistren estará disponible para el público a partir del 15 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 9 de enero de 2026.

En cuanto a la disponibilidad, se ha especificado que el servicio no operará durante las, el 24 y el 31 de diciembre de 2025. Dada la alta demanda de este plan tradicional, las autoridades recomiendan la compra anticipada para asegurar el cupo.

Recorrido y Horarios Nocturnos

El Tren de la Navidad tiene dos puntos habilitados para iniciar el viaje: la plataforma férrea ubicada en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, frente a la Plazoleta de Los Alfiles, y la Estación de Tren de Usaquén. La Estación de La Sabana solo está habilitada para la venta anticipada de tiquetes y no como punto de salida del tren.

La ruta nocturna atraviesa la ciudad con un itinerario preciso que busca optimizar la experiencia festiva:

Salida (Gran Estación): 6:45 p.m.

6:45 p.m. Llegada a Usaquén: 7:15 p.m.

En la Estación Usaquén, el tren realiza la primera parada prolongada, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de descender para disfrutar de música ambiental, interactuar con Papá Noel y los duendes, y tomar fotografías junto a la locomotora iluminada. El tren parte nuevamente de Usaquén a las 8:00 p.m.

Posteriormente, la locomotora se dirige hacia la Estación La Caro, en Chía, adonde llega a las 8:50 p.m. Esta parada es crucial, los viajeros podrán presenciar un espectáculo de juegos pirotécnicos. La partida desde La Caro está programada para las 9:20 p.m.

El tren emprende el regreso a Bogotá, llegando brevemente a Usaquén a las 10:10 p.m. y concluyendo su trayecto en la plataforma de Gran Estación a las 10:45 p.m.

Para garantizar una experiencia cómoda y segura, la empresa ofrece coches con sillas amplias, reclinables y tiquetes numerados, además de servicio de baño coche de por medio. Sin embargo, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Llegada: Se aconseja llegar con suficiente antelación al punto de partida, calculando el tráfico de la ciudad para evitar perder el tren.

Se aconseja llegar con suficiente antelación al punto de partida, calculando el tráfico de la ciudad para evitar perder el tren. Vestimenta: Debido a las bajas temperaturas nocturnas en la Sabana, es vital llevar ropa abrigada. También se recomienda llevar poncho y sombrilla ante posibles lluvias, y usar calzado cómodo.

Debido a las bajas temperaturas nocturnas en la Sabana, es vital llevar ropa abrigada. También se recomienda llevar poncho y sombrilla ante posibles lluvias, y usar calzado cómodo. Restricciones: Por la comodidad y seguridad de todos, no se permite el ingreso de mascotas. Tampoco se permite fumar, vapear, ni el ingreso o permanencia de personas en estado de embriaguez.

Por la comodidad y seguridad de todos, no se permite el ingreso de mascotas. Tampoco se permite fumar, vapear, ni el ingreso o permanencia de personas en estado de embriaguez. Seguridad: Está prohibido sacar cualquier parte del cuerpo por las ventanas o puertas, o viajar en las plataformas externas. Los menores de edad deben ser supervisados constantemente y su paso entre coches debe hacerse de la mano de un adulto responsable.

Está prohibido sacar cualquier parte del cuerpo por las ventanas o puertas, o viajar en las plataformas externas. Los menores de edad deben ser supervisados constantemente y su paso entre coches debe hacerse de la mano de un adulto responsable.

El Tren de la Navidad se consolida, como una de las salidas obligadas durante la temporada de fin de año.

