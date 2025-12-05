Estos serían los nombres que integrarían la lista de Colombia Renaciente para Cámara en Córdoba. (Colprensa - Lina Gasca) - referencia.

Montería

Siguen las movidas en Córdoba de cara a las elecciones a Congreso 2026. Fuentes políticas del departamento han asegurado a La W que la lista del Partido Colombia Renaciente estaría conformada de la siguiente manera:

Juan David Rangel, exconcejal de Montería, conocido popularmente como ‘El 20’, quien sería cercano al grupo político de la actual administración departamental, al senador John Besaile y al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile.

Heydi Torres Becerra, exalcaldesa de Puerto Escondido (Córdoba) y exsecretaria de Cultura de la Gobernación de Córdoba.

Marta Ruiz Solera, esposa del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez (actual director del Partido Liberal en Córdoba).

Olga María López Morales, quien es del Partido Mira, pero inscribiría por esta lista por coalición.

Sandra Milena Angulo Calderón, exconcejal del municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

De acuerdo con lo indicado por fuentes del departamento, “esta lista es una de las más fuertes en Córdoba y buscaría, por lo menos, tres curules en la Cámara de Representantes”.