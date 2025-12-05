Más de 140 emprendedores se darán cita en Santa Marta este 18 de diciembre

Santa Marta

Del 18 al 21 de diciembre, la ciudad celebrará SamaFest, el festival gratuito más grande en su historia, una apuesta que integra cultura, emprendimiento, música, gastronomía y entretenimiento en un solo gran escenario.

Más de 140 emprendedores harán parte de esta vitrina comercial durante los cuatro días del festival. Además del componente económico contará con una agenda cultural amplia que incluirá conciertos, espectáculos familiares, muestras gastronómicas, actividades artísticas y experiencias interactivas que resaltan el talento local y la identidad samaria.

“SamaFest representa el espíritu de una Santa Marta que avanza, que abre oportunidades y que reconoce en su gente el mayor motor de desarrollo”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Carlos Jaramillo Ríos.

Santa Marta se prepara, así, para vivir una experiencia histórica que reunirá música, cultura, emprendimiento y oportunidades, posicionando a la ciudad como epicentro de grandes eventos y como modelo de articulación entre cultura, turismo y desarrollo económico.