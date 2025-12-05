Promigas compra todos los proyectos de energía renovable de Zelestra en Colombia, Perú y Chile

Promigas firmó un acuerdo para comprar las compañías de Zelestra, propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú.

La empresa señaló que el portafolio que adquirirá incluye proyectos de generación y almacenamiento de energía solar que suman una capacidad contratada de 1,4 GW, y proyectos en desarrollo con diferentes grados de madurez por más de 2,1 GW.

Esto significa que los activos abarcan tanto plantas que producen electricidad a partir del sol, como sistemas que permiten almacenar esa energía para utilizarla cuando se necesite.

Promigas afirmó que esto continuará la senda de crecimiento, al entrar de forma inmediata y con tamaño significativo al negocio de generación renovable a gran escala.

También logrará “diversificar su portafolio de negocios no regulados, al ampliar su capacidad para ofrecer soluciones de generación solar a gran escala, respaldadas con contratos de venta de energía a largo plazo (PPAs) que aseguran ingresos estables con contrapartes de alto perfil crediticio”.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, afirmó que “este acuerdo representará un avance significativo en el cumplimiento de las metas trazadas en la estrategia de Promigas, “Nuestra Energía 2040”, que impulsa la expansión del portafolio de soluciones energéticas, el crecimiento en negocios no regulados y la incorporación de nuevas geografías. Refleja además nuestro compromiso con el futuro energético del país y de la región, con la incorporación de proyectos de energías renovables que contribuyan a la competitividad, la sostenibilidad y eficiencia de las operaciones”.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro, se pronunció y felicitó al grupo Sarmiento, pues Promigas hace parte de su conglomerado empresarial.

“Felicito al grupo Sarmiento por este paso. Se debió dar hace un tiempo. Salir del gas y pasar a energías limpias. Quería que Ecopetrol fuera el primer grupo en invertir en energías limpias en Colombia y el mundo, pero lo hizo Sarmiento y está bien. Capitales privados y públicos deben hacer lo mismo y rápidamente”, escribió el mandatario en X.