La cifra de quemados por pólvora en diciembre asciende a 79 personas, según INS

El Instituto Nacional de Salud informó que se han notificado 79 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional (del 1 al 6 de diciembre) lo que equivale a una disminución del 16,1 % respecto al mismo periodo del 2024.

Del total, 16 casos (19,17%) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 5 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol.

Según el informe, las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia con 33 casos; Valle del Cauca con 7 casos; Cauca con 5 casos; Norte de Santander con 4 casos; Caldas, Córdoba y Santander con 3 casos cada una; Quindío, Risaralda, y Sucre con 2 casos cada una.

En cuanto a ciudades capitales, se han presentado casos en: Medellín (21); Armenia, Cúcuta y Pereira dos (2) casos cada una; y, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Neiva y Yopal presentan un (1) caso cada una.

En el texto aseguran que el principal tipo de lesión es la quemadura (85%), seguido de la laceración (49%). A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica y no se han notificado casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado.