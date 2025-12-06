Actualidad

La cifra de quemados por pólvora en diciembre asciende a 79 personas, según INS

Siendo así, se evidencia una disminución del 16,1% respecto al mismo periodo del 2024.

Menores de edad no deben manipular pólvora en ninguna circunstancia. Foto Relacionada.

El Instituto Nacional de Salud informó que se han notificado 79 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional (del 1 al 6 de diciembre) lo que equivale a una disminución del 16,1 % respecto al mismo periodo del 2024.

Del total, 16 casos (19,17%) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 5 se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol.

Según el informe, las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia con 33 casos; Valle del Cauca con 7 casos; Cauca con 5 casos; Norte de Santander con 4 casos; Caldas, Córdoba y Santander con 3 casos cada una; Quindío, Risaralda, y Sucre con 2 casos cada una.

En cuanto a ciudades capitales, se han presentado casos en: Medellín (21); Armenia, Cúcuta y Pereira dos (2) casos cada una; y, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Neiva y Yopal presentan un (1) caso cada una.

En el texto aseguran que el principal tipo de lesión es la quemadura (85%), seguido de la laceración (49%). A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica y no se han notificado casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado.

