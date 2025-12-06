Sheinbaum destaca “buena” relación con EE.UU. y confía en mantener tratado comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que su Administración ha demostrado que es posible mantener una relación cercana con Estados Unidos mediante la colaboración, sin subordinación y con respeto a la soberanía nacional, y confió en que se mantendrá el tratado comercial entre ambos países y Canadá.

“Durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros principios al frente”, destacó la mandataria durante la celebración del séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación, proyecto político impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el Zócalo capitalino, en el cual convocó, según ella, a más de 600.000 asistentes.

La gobernante afirmó que México no es “colonia ni protectorado de nadie” y dijo estar convencida de que la relación comercial con Estados Unidos “se mantendrá”.

“Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”, aseveró apenas unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

También envió un mensaje a los migrantes mexicanos en EE.UU., a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”.

