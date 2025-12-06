UNGRD abrió comedores populares en Paratebueno y Medina, Cundinamarca, tras emergencia por sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha dos comedores populares de emergencia en los municipios de Paratebueno y Medina, Cundinamarca, como parte de la estrategia de respuesta humanitaria ante el sismo de magnitud 6,5 Mw ocurrido el pasado 8 de junio.

La institución señaló que estos espacios de alimentación beneficiarán directamente a 250 personas, priorizando a adultos mayores, niños, mujeres cabeza de hogar y personas en condición de pobreza extrema.

Los comedores operarán con personal local, lo que garantiza la sostenibilidad del servicio y promueve la participación comunitaria.

“Los comedores populares acompañarán a la comunidad en su recuperación y operarán durante 90 días. Esta es una de las primeras acciones para garantizar el derecho a la alimentación y apoyar la reconstrucción del tejido social y económico de la población”, afirmó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Los comedores que operan bajo la Resolución 0382 del 14 de mayo de 2025, fueron dotados con insumos y equipamiento que permiten ofrecer menús balanceados, diseñados con asesoría técnica en nutrición y salud.