Verstappen saldrá primero en Abu Dabi, por delante de los McLaren de Norris y Piastri

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sale primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Yas Marina, justo delante de sus rivales por el título, los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero en el certamen y que arrancará desde esa posición.

Verstappen firmó la cuadragésima octava ‘pole’ desde que corre en la F1 -la octava del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 207 milésimas, 201 menos que Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y con 230 de ventaja sobre Piastri, tercero en el certamen -a 16 unidades- y que saldrá desde esa posición.

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que concluyó a 695 milésimas de ‘Mad Max’, al igual que los anteriores, con el neumático blando, sale sexto este domingo en yas Marina.

