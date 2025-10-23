“El sueño es estar en la Fórmula 1″: Jerónimo Berrío, piloto colombiano

El piloto de automovilismo, Jerónimo Berrío quien ha ganado reconocimientos en Portugal, Italia y Francia, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar de su trayectoria y lo que tiene pensado para su carrera.

Berrío tuvo que dejar su vida en Colombia a los 15 años para seguir sus sueños e irse a vivir a la ciudad de Le Mans, reconocida en el automovilismo por las ’24 horas de Le Mans’, una pequeña ciudad en dónde todo gira en torno al automovilismo.

“Vivir ahí fue una experiencia increíble”, dijo.

Además de esto, también tuvo la oportunidad de correr en este circuito “correr, ganar y poder estar parado en el podio en donde los automovilistas más grandes han estado fue un sueño” fueron sus palabras sobre esta experiencia.

Para él, el apoyo de su familia fue fundamental “sin mi familia no estaría donde estoy”, pues por ellos pudo perseguir su sueño.

El piloto explicó que la Fórmula 1 es un deporte muy complicado y puede ser limitante para varias personas, pero que este es está lleno de pasión de principio a fin. También enfatizó que dentro del automovilismo hay muchas posibilidades, aunque que como piloto el sueño es estar en la Fórmula 1, pero que también hay otros caminos para seguir subiendo de categoría en el deporte.

Berrío hizo énfasis en que el deporte, sin importar cuál sea, debe ser apoyado y lo enorgullece el poder representar a su país por esto remarca en apoyar los semilleros del deporte, en el caso del automovilismo no solo en una marca o carro sino también para hacer historia en la representación de Colombia en el deporte.

