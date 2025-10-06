El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yannai Kadamani, ministra de Cultura, habló de la importancia de descentralizar los recursos

La ministra de Cultura, Artes y Saberes colombianos, Yannai Kadamani, llegó este lunes, 6 de octubre, a los micrófonos de La Hora del Regreso, para explicar algunas políticas públicas promovidas por su Ministerio.

“Con más personas que defiendan la cultura, tendremos una sociedad dialéctica”, expresó la ministra.

Kadamani manifestó su interés por descentralizar los recursos, pues hablar de cultura no solo es enfocar los sectores urbanos, sino también incluir la diversidad cultural de todas las regiones de Colombia.

“El 18% de los recursos se han dirigido a las cinco grandes ciudades de Colombia, mientras que el otro 82% se ha enfocado en las demás zonas del país”, manifestó Kadamani sobre la dirección de medios financieros de su Ministerio.

Para la ministra es importante relacionar la agenda cultural con los valores construidos por una sociedad, y que las políticas públicas se conviertan en el camino para buscar dichos consensos.

¿Cómo va la protección a las lenguas nativas?

Kadamani explicó que desde el año pasado, el Plan Nacional de Lenguas ha implementado las acciones necesarias para preservar y proteger los idiomas nativos.

Dicha protección pasó de ser algo simbólico para convertirse en un cuidado real, a través de procesos como la documentación de lenguas nativas.

¿Qué hace la cultura para transformar?

“La constitución del 91 expresa que una sociedad se construye a partir de las expresiones culturales”, por lo que los hábitos, el relacionamiento propio, con el otro y con el mundo, generan una transformación social.

Escuche la entrevista completa aquí:

