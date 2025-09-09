Conozca las plazas de mercado en Bogotá, un espacio de alimentos y cultura capitalina

A lo largo de los años, las plazas de mercado en Bogotá se han convertido en patrimonio de la ciudad, no solo por la importancia que tienen al proveer de alimentos las distintas comunidades de la capital, también son un foco de conservación y formación de cultura.

En una plaza de mercado se pueden encontrar alimentos frescos como verduras, frutas, quesos, lácteos, carnes, productos de panadería, plantas, hierbas. Pero también está la posibilidad de disfrutar platos típicos de todas partes del país.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, actualmente existen 47 plazas de mercado en la ciudad, de las cuales 18 son públicas y “Hasta allí llegan toneladas y toneladas de alimentos cultivados en las montañas, llanuras y sabanas en manos de nuestros campesinos. Camiones recorren kilómetros y kilómetros para abastecer la despensa de Bogotá”

Plazas de mercado de Bogotá

Plaza de mercado 12 de Octubre. Calle 72 #39-62 - Barrios Unidos. Plaza de mercado 20 de Julio. Carrera 6 #24-60 Sur- San Cristóbal. Plaza de mercado 7 de Agosto. Calle 66 #23-30 - Barrios Unidos. Plaza de mercado El Carmen. Diagonal 49A #29-15 sur - Tunjuelito. Plaza de mercado Fontibón. Carrera 103 #26-71- Fontibón. Plaza de mercado Kennedy. Calle 42S #81A-50- Kennedy. Plaza de mercado La Concordia. Calle 14 #1-40- Candelaria. Plaza de mercado La Perseverancia. Carrera 5A #30-30 -Santa Fe. Plaza de mercado Las Cruces. Calle 1AF #4-60- Santa Fe. Plaza de mercado Las Ferias. Calle 74B #69Q-35- Engativá. Plaza de mercado Lucero. Carrera 17F #69A-50 Sur- Ciudad Bolívar. Plaza de mercado Quiriguá. Calle 90 #91-51- Engativá. Plaza de mercado Restrepo. Carrera 19 #18-51 Sur- Antonio Nariño. Plaza de mercado Samper Mendoza. Carrera 25 #22A-13- Mártires. Plaza de mercado San Benito. Carrera 17 #56A-18 Sur - Tunjuelito. Plaza de mercado San Carlos. Carrera 19C #50A-90 Sur- Tunjuelito. Plaza de mercado Santander. Calle 26 Sur #30-51 -Antonio Nariño. Plaza de mercado Trinidad Galán. Carrera 60 #5-00. Puente Aranda.

Corabastos, la plaza de mercado más importante de Bogotá

Según menciona en la página web de la Alcaldía local de Kennedy, es la central de abastos de alimentos más relevante de Bogotá, cuenta con un área total de 420.000 metros cuadrados. A diferencia de otras plazas que cuenta en promedio con 3000 o 3500 metros cuadrados, se evidencia una diferencia muy amplia.

Esta central de abastos fue inaugurada el 20 de julio de 1972 y cuenta con tres cámaras de congelación, tres de refrigeración y un túnel de congelación rápida.

Corabastos se encuentra entre la Avenida Ciudad de Cali (Avenida Carrera 86), la Avenida Dagoberto Mejía (Avenida Carrera 80), la Avenida de las Américas, y la Avenida Primero de Mayo.

Top 3 de las plazas de mercado de Bogotá que debería conocer

