Planes en Bogotá: septiembre tiene múltiples actividades, muchas gratuitas

Desde ya, las personas que residen en Bogotá pueden acceder a un gran abanico de opciones en donde se encuentran eventos culturales, deportivos y recreativos en la capital del país.

Estos eventos culturales y recreativos ofrecen una excelente oportunidad para que bogotanos y turistas disfruten de la riqueza de la ciudad.

Sin duda alguna, es una gran oportunidad para las personas que desean salir de la rutina y quieren aprender de diferentes culturas, historias, expresiones artísticas o que simplemente desean salir de su hogar a divertirse.

Obras teatrales en Bogotá

Zarzuela María la O

El próximo 5 y 6 de septiembre de 2025, a las 8:00 p. m., se presentará por segunda vez en Colombia la primera zarzuela inclusiva: María la O, una obra compuesta por Ernesto Lecuona.

El lugar del evento será el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá “este montaje rompe barreras comunicativas, estéticas y sociales al integrar Lengua de Señas Colombiana (LSC), subtítulos en tiempo real y un lenguaje escénico multisensorial, permitiendo una experiencia inmersiva tanto para personas sordas, sordo ciegas, autistas, con discapacidad cognitiva, como para el público oyente”.

Asimismo, menciona que la entrada será a partir de las 8:00 de la noche y será con boletería.

Teatro Aladino y la lámpara maravillosa

Según menciona la página web de la Alcaldía de Bogotá, la obra es una nueva representación de la clásica historia de Aladino, la cual, acompañada por música, presenta una opción de cultura y arte para los habitantes de la ciudad.

En esta versión, el protagonista, tras descubrir una lámpara mágica, se deberá enfrentar a un mago.

Lugar: Calle 61A No. 14-58, Chapinero

Fechas: Domingos 7, 14 y 28 de septiembre de 2025

Hora: 11:30 a. m.

Entrada: $37.000 por persona

Actividades de Música en Bogotá

Freestyle Filarmónico

El domingo 7 de septiembre, se llevará a cabo un evento en el que la música clásica y el rap se reúnen en un mismo escenario.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) se unirá con algunos reconocidos artistas del freestyle colombiano, quienes además han sido campeones de ‘Red Bull Batalla Colombia’, entre ellos se encuentran ‘Valles-T’, ‘Marithea’, ‘Elevn’ y ‘Big Killa’.

Los ciudadanos que estén interesados en el evento podrán acceder de manera gratuita desde las 10:00 de la mañana. Se realizará en el Mirador del Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Eventos y actividades de cine

XVI Festival de Cine: Infancia y Adolescencia 2025

Finalmente, para aqeullas personas interesadas en el cine, Bogotá será anfitriona de una nueva edición del Festival de Cine: Infancia y Adolescencia, un evento que reunirá más de 70 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

La Cinemateca de Bogotá, las Bibliotecas Nacional y Virgilio Barco, así como instituciones educativas distritales, serán los escenarios para esta edición.

El Festival se organiza en dos ejes:

Exhibición, circulación y formación , con actividades presenciales y virtuales.

, con actividades presenciales y virtuales. Bakatá Lab, un espacio académico con invitados de México y Argentina.

Fechas: 2 al 6 de septiembre de 2025

La entrada a este festival es totalmente gratis

Nota: Si desea conocer más actividades para realizar, puede consultar la página web de la Alcaldía de Bogotá, quien actualiza constantemente en calendario de eventos.