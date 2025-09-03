Alcaldía anunció un nuevo barrio con cortes de agua por 48 horas en Bogotá: ¿Cuál es?

Desde hace algunos días, la Alcaldía de Bogotá anunció cortes de agua en distintos barrios de las localidades de Kennedy, Fontibón, Suba y Engativá durante 48 horas.

Recientemente, la Alcaldía anunció el nombre de una nueva localidad que no contará con el servicio de agua por dos días.

La entidad aseguró que la suspensión del servicio de agua, que se hará entre el próximo miércoles 3 y viernes 5 de septiembre, obedece a los trabajados que impactan las tuberías o redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Por cuenta de las obras de la avenida El Rincón Tabor y la avenida Boyacá, que ya alcanzan un 95% de avance de construcción, el Acueducto autorizó al IDU de suspender el suministro de agua durante 48 horas en Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

“Como parte de la finalización de la obra, se construyeron 346 metros lineales de red de agua potable del sector. Es importante mencionar que, la renovación de tubería realizada en la obra se hará con el objetivo de cumplir con la normativa la (EAAB-ESP)“, detalla la Alcaldía.

Localidades que se quedarán sin agua este 3 y 5 de septiembre

De acuerdo con lo explicado por la Alcaldía, la suspensión de este líquido se dará en Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba y Usme.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, resaltan.

Siendo así W Radio le da a conocer el listado de los barrios de Usme con cortes de agua por 48 horas.

Barrios de Usme con cortes de agua

Los cortes de agua en Usme se darán de la Diagonal 97A a la Avenida calle 110 Sur, entre carrera 5I y carrera 10 Este.

Portal Rural II

El Portal del Divino

El Refugio

Puerta al Llano de Usme

El Nuevo Portal II Rural

El Nuevo Portal II y El Nuevo Portal

La Alcaldía menciona que la suspensión del servicio se dará desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a prueba de estanqueidad.

¿Cuáles barrios serán afectados en Suba?

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

¿Qué barrios serán afectados en Engativá y Fontibón?

Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Taborá, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

¿Qué barrios serán afectados en Kennedy?

El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.