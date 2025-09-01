Los barrios de Suba, en Bogotá, que no tendrán agua por 48 horas: tome nota

La Alcaldía de Bogotá anunció cortes de agua en distintos barrios de la localidad de suba entre el próximo miércoles 3 y viernes 5 de septiembre.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad, la suspensión del servicio de agua se realiza obedece a los trabajados que impactan las tuberías o redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Por cuenta de las obras de la avenida El Rincón Tabor y la avenida Boyacá, que ya alcanzan un 95% de avance de construcción, el Acueducto autorizó al IDU de suspender el suministro de agua durante 48 horas en Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

"Como parte de la finalización de la obra, se construyeron 346 metros lineales de red de agua potable del sector. Es importante mencionar que, la renovación de tubería realizada en la obra se hará con el objetivo de cumplir con la normativa la (EAAB-ESP)“, detalla la Alcaldía.

¿A qué horas quitarán el agua en Suba?

De acuerdo con lo explicado por la Alcaldía, la suspensión de este líquido en Suba iniciará desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre hasta la madrugada del viernes 5 de septiembre.

Sin embargo, la entidad detalló que para algunos sectores, la recuperación del agua potable podría tardar hasta 12 horas más de lo establecido.

¿Qué barrios de Suba se quedarán sin agua?

El corte del servicio de agua se realizará entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Río Bogotá; entre la avenida Boyacá y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Lea aquí: Autoridades descubren establecimientos que robaban más de 130 mil metros cúbicos de agua en Bogotá

Barrios:

San Cayetano

Los Naranjos

Aures II

Villa Elisa

Lago de Suba

Aures

Potrerillo

Altos de Chozica

El Rincón

Niza Suba

Tibabuyes Occidental

San Carlos de Suba

El Rincón Norte

La Chucua

Santa Cecilia

Club de Los Lagartos

Salitre Suba

Sabana de Tibabuyes

Lombardía

Campanella

El Pino

Tibabuyes Universal

Bilbao

Santa Teresa de Suba

Tuna

Rincón de Santa Inés

Bosques de San Jorge

El Poa

Rincón de Suba

Tibabuyes II

Sabana de Tibabuyes Norte

Berlín

San Pedro

Tuna Baja

Las Mercedes Suba

Pinos de Lombardía

Las Flores

Puerta del Sol

Costa Azul

Ciudad Hunza

Las Mercedes I

Tibabuyes

Villa Hermosa

La Gaitana

La Gaitana Oriental

Villa María

Tibabuyes

Tuna Rural

Toscana

Lisboa

Lech Walesa

Ttes. de Colombia

Santa Cecilia

Nueva Tibabuyes

Santa Rita de Suba

La Carolina de Suba

Almirante Colón.