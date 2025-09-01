Los barrios de Suba, en Bogotá, que no tendrán agua por 48 horas: tome nota
Según la Alcaldía, en algunos sectores de Suba, Bogotá, la recuperación del agua potable podría tardar hasta 12 horas más de lo establecido.
La Alcaldía de Bogotá anunció cortes de agua en distintos barrios de la localidad de suba entre el próximo miércoles 3 y viernes 5 de septiembre.
De acuerdo con lo mencionado por la entidad, la suspensión del servicio de agua se realiza obedece a los trabajados que impactan las tuberías o redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Por cuenta de las obras de la avenida El Rincón Tabor y la avenida Boyacá, que ya alcanzan un 95% de avance de construcción, el Acueducto autorizó al IDU de suspender el suministro de agua durante 48 horas en Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.
"Como parte de la finalización de la obra, se construyeron 346 metros lineales de red de agua potable del sector. Es importante mencionar que, la renovación de tubería realizada en la obra se hará con el objetivo de cumplir con la normativa la (EAAB-ESP)“, detalla la Alcaldía.
¿A qué horas quitarán el agua en Suba?
De acuerdo con lo explicado por la Alcaldía, la suspensión de este líquido en Suba iniciará desde las cero horas del miércoles 3 de septiembre hasta la madrugada del viernes 5 de septiembre.
Sin embargo, la entidad detalló que para algunos sectores, la recuperación del agua potable podría tardar hasta 12 horas más de lo establecido.
¿Qué barrios de Suba se quedarán sin agua?
El corte del servicio de agua se realizará entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Río Bogotá; entre la avenida Boyacá y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).
Barrios:
- San Cayetano
- Los Naranjos
- Aures II
- Villa Elisa
- Lago de Suba
- Aures
- Potrerillo
- Altos de Chozica
- El Rincón
- Niza Suba
- Tibabuyes Occidental
- San Carlos de Suba
- El Rincón Norte
- La Chucua
- Santa Cecilia
- Club de Los Lagartos
- Salitre Suba
- Sabana de Tibabuyes
- Lombardía
- Campanella
- El Pino
- Tibabuyes Universal
- Bilbao
- Santa Teresa de Suba
- Tuna
- Rincón de Santa Inés
- Bosques de San Jorge
- El Poa
- Rincón de Suba
- Tibabuyes II
- Sabana de Tibabuyes Norte
- Berlín
- San Pedro
- Tuna Baja
- Las Mercedes Suba
- Pinos de Lombardía
- Las Flores
- Puerta del Sol
- Costa Azul
- Ciudad Hunza
- Las Mercedes I
- Tibabuyes
- Villa Hermosa
- La Gaitana
- La Gaitana Oriental
- Villa María
- Tibabuyes
- Tuna Rural
- Toscana
- Lisboa
- Lech Walesa
- Ttes. de Colombia
- Santa Cecilia
- Nueva Tibabuyes
- Santa Rita de Suba
- La Carolina de Suba
- Almirante Colón.