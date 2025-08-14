Listado completo de los barrios de Bogotá a los que les cortarán el agua este jueves 14 de agosto

Cortes de agua en Bogotá, imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Bogotá y Getty Images

La Alcaldía de Bogotá compartió el listado de los barrios que se verán afectados por cortes de agua en la capital este jueves 14 de agosto.

De acuerdo con la entidad, estos cortes del servicio se deben a obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las cuales “buscan el suministro del agua en las localidades”.

Sin embargo, detallan que dichos trabajos buscarán minimizar las afectaciones en las tuberías evitando los cortes prolongados. No obstante, para realizar las obras es necesario suspender el servicio del agua temporalmente.

¿Qué barrios no tendrán agua en Bogotá?

Siendo así, estas son las localidades y barrios que se quedarán sin agua durante este jueves 14 de agosto

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental

De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso

De la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Fontibón

Modelia

Santa Cecilia

Bosque de Modelia

De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la transversal 73a a la carrera 86. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa Salavarrieta

Ciudad Berna

De la avenida calle 1 a la calle 12a sur, entre la avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Usme

Santa Librada Norte

Barranquillita

La Aurora

El Nevado

El Porvenir

De la calle 73 s a la calle 65 s, entre la carrera 6 a la carrera 14. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóba l

Amapolas

Ramajal

De la calle 31 sur a la calle 28 sur, entre la carrera 13 este a la carrera 8 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Recomendaciones para los usuarios afectados por los cortes de agua

Llene el tanque de reserva de su vivienda

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas

Evite malgastar el líquido

Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.

