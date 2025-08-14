Listado completo de los barrios de Bogotá a los que les cortarán el agua este jueves 14 de agosto
El Acueducto de Bogotá entregó algunas recomendaciones para los habitantes que se verán afectados por los cortes de agua.
La Alcaldía de Bogotá compartió el listado de los barrios que se verán afectados por cortes de agua en la capital este jueves 14 de agosto.
De acuerdo con la entidad, estos cortes del servicio se deben a obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las cuales “buscan el suministro del agua en las localidades”.
Sin embargo, detallan que dichos trabajos buscarán minimizar las afectaciones en las tuberías evitando los cortes prolongados. No obstante, para realizar las obras es necesario suspender el servicio del agua temporalmente.
¿Qué barrios no tendrán agua en Bogotá?
Siendo así, estas son las localidades y barrios que se quedarán sin agua durante este jueves 14 de agosto
Localidad de Kennedy
- Provivienda Oriental
De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Puente Aranda
- El Remanso
De la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Fontibón
- Modelia
- Santa Cecilia
- Bosque de Modelia
De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la transversal 73a a la carrera 86. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Antonio Nariño
- Policarpa Salavarrieta
- Ciudad Berna
De la avenida calle 1 a la calle 12a sur, entre la avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.
Localidad de Usme
- Santa Librada Norte
- Barranquillita
- La Aurora
- El Nevado
- El Porvenir
De la calle 73 s a la calle 65 s, entre la carrera 6 a la carrera 14. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de San Cristóbal
- Amapolas
- Ramajal
De la calle 31 sur a la calle 28 sur, entre la carrera 13 este a la carrera 8 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes del Acueducto.
Recomendaciones para los usuarios afectados por los cortes de agua
- Llene el tanque de reserva de su vivienda
- Consumir el agua almacenada antes de 24 horas
- Evite malgastar el líquido
Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.
