Carlos Fernando Galán acepta la renuncia de las alcaldesas de Chapinero y Fontibón

Bogotá

Luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pidieran la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales, este miércoles se conoció que la Administración aceptó la salida de las alcaldesas de Chapinero y Fontibón.

“Luego de revisar cómo avanzan las localidades en ejecución presupuestal, acuerdos locales de gestión, transparencia, relacionamiento comunitario y otros aspectos claves para transformar la calidad de vida de los bogotanos, hemos decidido aceptar la renuncia de las alcaldesas de Chapinero y Fontibón”, aseguró Quintero.

El alto funcionario aseguró que la Alcaldía será mucho más exigente con los alcaldes locales para que se cumplan con transparencia el proyecto del alcalde Galán.

“Insistiremos en la transparencia, la orientación a resultados y la eficiencia en el manejo de los recursos de los fondos de desarrollo local. Insistimos en la importancia del seguimiento a la gestión de alcaldes y alcaldesas, tenemos claro el objetivo y trabajamos para alcanzarlo”, agregó.

Mientras las Juntas Administradoras Locales presentan nuevas ternas, los cargos serán remplazados por funcionarios de la Secretaría de Gobierno.