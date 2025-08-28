Actualidad

Galán pide renuncia protocolaria a los 20 alcaldes locales de Bogotá

Por ahora la Administración Distrital analizar el trabajo de cada alcalde local para determinar la continuidad de estos.

Carlos Fernando Galán. Foto: Colprensa.

Ante la falta de gestión, el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pidieron la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de Bogotá.

“Por instrucción del alcalde mayor pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”, dijo el secretario Quintero.

Aunque desde la administración reconocieron el trabajo en algunas alcaldías, aseguran que se debe hacer más por Bogotá.

“Hemos avanzado; sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, agregó Quintero.

