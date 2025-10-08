“Que sea una profesión dominada por hombres, no es una excusa para no ejercerla”: Sabrina Pasterki

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Que sea una profesión dominada por hombres, no es una excusa para no ejercerla”, científica aseguró

Este miércoles, 8 de octubre, llegó la física teórica considerada la “Einstein Hispana”, Sabrina Pasterki, para hablar de su vida profesional en La Hora del Regreso.

Pasterki puede ser considerada por varias personas como una genio; Sin embargo, la científica aseguró que no sabe exactamente cuál es la definición de este término y prefiere que no se lo designen porque la hace sentir “mucha presión”.

Lo que más le emociona a Pasterki del universo de la ciencia es la cantidad de áreas que le llaman la atención, pues desde pequeña ha estado interesada en la ingeniería aeroespacial, pero también está conectada con la robótica y la ciencia.

La física teórica explicó que sus padres siempre la han apoyado en todo y les debe demasiado. Además, contó lo agradecida que está con la vida por todo lo que le está pasando.

¿Qué siente al ser una mujer líder en un tema dominado por hombres?

La científica contó que prefiere no enfocarse en esto, puesto que es real que el área en el que ella se desenvuelve está liderada por hombres, pero esto no es una excusa para no hacer lo que desea.

Escuche la entrevista completa aquí:

