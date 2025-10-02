La Sociedad Colombiana de Ingenieros pide verificar la seguridad estructural de Vive Claro

A través de un breve documento, la Sociedad Colombiana de Ingenieros reiteró su llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a las autoridades competentes y a Ocesa para que se realice una verificación rigurosa de los estudios, diseños y documentos técnicos relacionados con el proyecto Vive Claro.

La SCI tras nombrar que es un ente consultor del Gobierno Nacional, reiteró que “En julio la SCI solicitó una revisión técnica independiente del escenario para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. A la fecha, considera indispensable que la verificación se concrete y que sus resultados se comuniquen con transparencia a la ciudadanía”.

Los ingenieros de paso expusieron los puntos que mínimo se deben tener en cuenta dentro de la recomendación que están solicitando, allí aparecen:

Cálculos estructurales, planos, estudios de suelos y controles de supervisión de obra.

La idoneidad profesional de los ingenieros responsables de los diseños, montajes y supervisión, conforme a la Ley 842 de 2003 (Código de Ética Profesional de la Ingeniería).

El cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de seguridad, en aspectos como vibraciones, anclajes, diagonales, uniones y conexiones, considerando tanto cargas verticales como horizontales

Algunas fuentes cercanas a la SCI confirmaron a W Radio, que al interior de la sociedad se han generado varios interrogantes y preocupaciones sobre la firmeza estructural del escenario.