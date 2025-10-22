Estar en concierto luego de 20 años de carrera “es un regalo de la vida”: Nicolas Barake de ‘Bonka’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estar en un concierto después de 20 años “es un regalo de la vida”: Nicolas Barake de ‘Bonka’

Este martes, 21 de octubre, llegaron a los micrófonos de La Hora del Regreso Alejandro González y Nicolas Barake, integrantes de ‘Bonka’ (@bonkaoficial), la banda musical caracterizada por sus canciones tropipop que cantarán el próximo 12 y 13 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Los interpretes contaron que ‘Bonka’ inició cuando sus integrantes estaban en colegio, tendrían aproximadamente 16 y 18 años. Y 20 años después se reencontrarán con su público en dos noches llenas de fanáticos del tropipop rolo.

Los músicos de la banda estudiaban en colegios distintos, y se conocieron tras reunirse en algunas ocasiones. Compartiendo se dieron cuenta de los talentos musicales que tenía cada uno e integraron ‘Bonka’ en el garaje de una casa.

¿Por qué fue tan importante el tropipop?

Los integrantes de ‘Bonka’ explicaron que el tropipop marcó un hito muy importante para la música en Colombia porque este genero abarca una fusión de lo tropical con el pop anglo, y mezclaba el acordeón, la caja, la guacharaca con las guitarras eléctricas.

La banda descubrió el tropipop y se lo disfrutaron, conectaron con la gente y empezaron a darle su toque, algo que “se alejaba un poquito al sonido de Carlos Vives o Fonseca”, expresaron los músicos.

La banda aseguró que fue una época en la que el tropipop tuvo un gran impacto a nivel nacional e internacional.

¿Cuál fue un momento dificil para la banda?

Los artistas explicaron que como amigos nunca tuvieron grandes discusiones, más allá de decidir qué canción cantar. Sin embargo, como grupo musical sí hubo un hecho que marcó de manera negativa la banda.

“Fue un momento en que el tropipop sufrió un sacudón mediático (...) este genero empezó a tener una connotación negativa, fuerte y tuvo mucho que ver con el sacudón como banda”, expresó uno de los integrantes de ‘Bonka’.

Pero finalmente, Barake expresó que volver a reencontrarse en un concierto después de 20 años “es un regalo de la vida”.

Escuche la entrevista completa aquí:

