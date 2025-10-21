Matrículas escolares para 2026 en Bogotá: así puede solicitar cupo para colegios públicos

El año estudiantil para los colegios con calendario tipo A se encuentra en la recta final, es por eso por lo que padres de familia y tutores ya se encuentran en la búsqueda de colegio para sus hijos en el 2026.

En caso de que usted sea uno de los interesados en trasladar o matricular a su hijo en uno de los colegios públicos de Bogotá, debe seguir el paso a paso establecido por la entidad estatal para la asignación de un cupo.

Asimismo, se menciona que el proceso se puede realizar completamente de manera virtual a través de la página de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá.

¿Cómo solicitar cupo en un colegio público en Bogotá?

De acuerdo con lo informado por parte de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, para solicitar un cupo en alguno de los 412 de la capital del país es necesario diligenciar un formulario en línea.

Para poder ingresar al formulario puede hacer clic AQUÍ

Una vez haya ingresado a la página deberá aceptar el tratamiento de datos personales.

Deberá llenar la primera parte del formulario, en ella le solicitarán la información del ESTUDIANTE: 1) País de nacimiento 3) tipo de documento 3) Número de documento

Finalmente, deberá llenar el restante del formulario y enviarlo.

¿Qué documentos necesita para un cupo en un colegio público?

La Secretaría informó en su página web que la documentación para la solicitud de cupo es muy sencilla y consiste en:

Documento de identidad del menor.

Documento de identidad del acudiente.

Formulario diligenciado

Un recibo de servicios públicos del hogar en donde vive el menor.

Celular de contacto.

Correo electrónico de contacto.

¿Hasta qué fecha se puede hacer el proceso de solicitud de cupo en colegios públicos?

Según se menciona en el portal oficial de la Secretaría de Educación de Bogotá, el proceso de solicitud de cupo para estudiantes nuevos se llevará a cabo desde el 1 de octubre hasta el próximo 26 de diciembre.

No obstante, para alumnos antiguos las fechas pueden llegar a variar dependiendo de la necesidad:

Para estudiantes antiguos de primera infancia que deseen oficializar la matrícula en la misma institución educativa en la que estuvieron este año, tendrán plazo desde el 22 de septiembre hasta el 12 de diciembre. Aquellos jóvenes que desean formalizar la matrícula en el mismo colegio, deberán realizar el proceso desde el 4 de octubre hasta el 12 de diciembre Finalmente, para los estudiantes que tienen la intención de cambiar de institución educativa (traslados), lo podrán hacer a partir del 2 hasta el 12 de diciembre.

