Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca abrió inscripciones para 2026: Paso a paso para ingresar

Muchos jóvenes están a punto de culminar su bachillerato y, por tanto, están en la búsqueda de un centro universitario acorde a su proyección profesional y su presupuesto disponible para estudiar, en este caso, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es una de las opciones más deseadas gracias a que es una institución pública y las carreras que ofrece.

¿Cómo puede inscribirse?

Lo primero a tener en cuenta son los requisitos que pide la universidad para inscribirse y que son obligatorios:

Ser bachiller, si está cursando grado 11° debe presentar una certificación de su colegio al respecto junto a una fecha de grado prevista.

Haber presentado el ICFES Saber 11, solo son válidos si lo presentó desde el año 1985 en adelante.

Pagar el PIN, que sería, como tal, uno de los pasos para postularse.

Cabe aclarar que si ya siendo estudiante perdió la calidad por bajo rendimiento académico o tuvo sanciones disciplinarias no podrá inscribirse en ningún programa académico.

Después, es necesario pagar el PIN, o mejor dicho, los derechos de inscripción, que tienen un costo de $178,000 pesos colombianos. Con esto pago, ya podemos inscribir.

En el link de acceso y tras ingresar con su tipo y número de documento, le será solicitada una buena parte de su información personal, académica y de vivienda, junto a la de la persona que costeará sus estudios, así como también deberá ingresar su inscripción a su programa de interés.

¿Qué documentos necesita para inscribirse?

Los documentos necesarios para la inscripción son los siguientes:

Diploma y acta de grado de bachiller o certificación de que está cursando grado 11°.

Foto en formato JPG, de frente, con un fondo blanco tipo carnet 3x4 dónde el rostro y parte del torso sean apreciables.

Documento de identidad por ambos lados en un mismo archivo, si usted es extranjero y ha sido admitido puede presentar su pasaporte, cédula de extranjería o la visa.

Copia del recibo de algún servicio público (Enel, Acueducto, Vanti, etc) donde sea legible la dirección y el estrato socioeconómico.

Documento financiero acorde a la situación laboral de quién costeará los estudios

No es obligatorio, pero si presenta su certificado de votación electoral tendrá derecho a un descuento del 10% en el valor de su matrícula.

Hecha la inscripción, hay otras 3 etapas del proceso de selección que debe tener en cuenta.

Resultados de su ICFES

La universidad tendrá en cuenta sus resultados en la prueba de estado dependiendo del programa al que usted se haya inscrito, por ejemplo, el puntaje en Ciencias Naturales tendrá un valor del 20% del total de la admisión si usted quiere entrar a una carrera como Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Evaluación de la misma universidad y entrevista

Después, la universidad también le hará una prueba de nivel cognitivo dónde le evaluarán varios de sus conocimientos previos que su programa a elegir considere necesarios para ingresar.

La universidad también le hará una entrevista verbal donde evaluarán su sus motivaciones, intereses y habilidades de acuerdo al programa al que quiera entrar.

Cabe recordar que la fecha límite para la inscripción es del 8 de noviembre.

