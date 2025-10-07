Únicos docentes habilitados para aplicar al Concurso de Ascenso 2025, ¿cómo reclamar?

El pasado lunes, 6 de octubre, la Secretaría de Educación de Bogotá hizo público el listado de los directivos de profesores, y docentes, habilitados para aplicar al proceso de evaluación de competencias para el ascenso o reubicación de nivel salarial dentro del Escalafón Docente Oficial, según lo explicó el organismo Distrital.

Dicho proceso evaluativo se ejecuta en cumplimiento al cronograma establecido en la Resolución No.18987 del 17 de septiembre de 2025 emitida por el Ministerio de Educación Nacional – Men.

Este listado hace públicos los educadores que cumplen con todos los requisitos para concursar en el examen de competencias, el cual busca medir su desempeño profesional en áreas como gestión educativa, competencias pedagógicas y resultados de aprendizaje.

Estar presente en el listado indica que el docente o directivo cumple con los criterios establecidos, como formación profesional, experiencia y no cuenta con sanciones previas.

Esta evaluación para aspirar a un ascenso laboral, no solo beneficia al docente o directivo, sino que también permite mantener profesionales aptos y capacitados que brinden una educación de calidad a los estudiantes y al sistema de formación académico.

¿Cómo reclamar?

De acuerdo con el canal de comunicaciones del Ministerio de Educación, estos son los pasos que puede tener en cuenta para reclamar por su inhabilidad en el listado del Concurso de Ascenso 2025:

Verifique la publicación oficial: revise cuidadosamente el listado dando click aquí, y analice la convocatoria en el portal de la Secretaría de Educación Distrital para confirmar que efectivamente no figura.

Ingrese al canal de reclamaciones: ya sea un formulario en línea, un correo institucional de RR.HH o Atención al Ciudadano, o atención presencial.

Prepare la reclamación: datos personales, evidencia de que cumple los requisitos para estar en el listado publicado, descripción clara de por qué reclama y qué solución espera, anexo de documentos que respalden su caso (títulos, certificaciones, experiencia, puntajes).

Envíe y guarde constancia

Realice el seguimiento apropiado: consulte el estado de su reclamación.

¿Qué pasa si usted no se encuentra en el listado, pero cumple todos los requisitos?

Si usted es docente o directivo y considera que cumple con los requisitos para participar en el proceso de evaluación, pero no está incluido en el listado de habilitados, puede presentar su reclamación entre el 6 y 20 de octubre de 2025.

Durante ese periodo de 14 días, se harán las correcciones y ajustes necesarios del listado. Finalmente, los docentes y directivos habilitados de manera definitiva se publicarán el 27 de octubre de 2025.

Fechas importantes para los aspirantes del concurso del Ascenso Docente 2025

Para garantizar la participación de los docentes sin contratiempos, el Ministerio de Educación ha detallado las siguientes fechas principales, siguiendo el cronograma establecido en la Resolución:

Publicación de educadores habilitados: 6 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 Compra del NIP (Número de Identificación Personal): 29 de octubre al 14 de noviembre de 2025

29 de octubre al 14 de noviembre de 2025 Inscripción y formalización de datos: del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2025

del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2025 Citación a la prueba pedagógica: 9 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 Presentación de la prueba pedagógica: 22 de febrero de 2026

22 de febrero de 2026 Publicación inicial de resultados: 16 de marzo de 2026.

