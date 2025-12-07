Magdalena

En el Parque Plaza del Centenario de Ciénaga, Magdalena, el presidente Gustavo Petro encabezó los actos de conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras, ocurrida el 6 de diciembre de 1928.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la Masacre de las Bananeras es “un hecho de especial impacto en las luchas de las y los trabajadores por la reivindicación de sus derechos, ha marcado de manera profunda la historia de Colombia y se constituye en una herida que sigue presente en la memoria colectiva de la nación”.

Durante el evento, los descendientes de las y los trabajadores asesinados destacaron la presencia del Presidente como representante del Estado y su aporte a mantener viva la memoria para que nunca más una tragedia así se repita.

El Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo y con participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y las centrales sindicales: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)– ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para reivindicar la memoria de los hechos acontecidos en Ciénaga el 6 de diciembre de 1928, donde fueron masacrados cientos de trabajadores del enclave bananero.

Cabe recordar que el 5 y el 6 de diciembre de 1928, Ciénaga fue epicentro del asesinato y desplazamiento de centenares de obreros de la United Fruit Company, por exigir condiciones básicas de dignidad, trabajo decente, reivindicaciones laborales mínimas.