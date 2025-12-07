El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El adiós al maestro Rafael Ithier: Alex Torres de Grupo Niche recuerda al fundador del Gran Combo

El cantante del conocido Grupo Niche, Alex Torres, recordó con emoción y tristeza la partida del maestro Rafael Ithier, fundador, pianista y director histórico del Gran Combo de Puerto Rico.

Torres contó que aquella música lo marcó desde sus 5 años, cuando escuchó por primera vez canciones como ‘La loma del tamarindo’, o cuando comenzó en la música, pues Ithier fue un referente para él como para toda la salsa en el mundo.

“El Gran Combo es la bandera del mundo”, dijo, al destacar cómo la dirección Ithier moldeó un sonido para varias generaciones.

Alex también recordó los múltiples encuentros que tuvieron en escenarios, giras y camerinos, especialmente ahora que Niche y el Gran Combo comparten la gira ‘Salsa para el Mundo’. “Lo vimos tantas veces en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, siempre fue amable, alegre y respetuoso”, concluyó.

