Falleció Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a sus 99 años por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales.

“Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR’”, expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook.

Agregó que Ithier fue también “el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”.

“Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”, resaltó.