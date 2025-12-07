Manejan al Partido Liberal como banco de avales; se reparten el poder padre e hijo: Carlos Quintero

Este sábado el Partido Liberal negó el aval al representante Carlos Felipe Quintero para 2026. Ya había advertido que lo “castigarían” por oponerse a la dirección del expresidente César Gaviria: “Le entregaron el Partido Liberal a los clanes políticos”, dijo en su momento

Por eso, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, el mismo Quintero, quien se refirió a la coyuntura.

“Eso fue un atentado contra la democracia. Es inaudito que hoy nosotros como representantes a la Cámara, que no tenemos una sanción disciplinaria, que no hemos ido nunca contra la bancada liberal, contra las decisiones del partido, el expresidente Gaviria y el presidente del partido, por caprichos personales, me niega la val, me niega la posibilidad de seguir participando”, afirmó.

Y así, el representante Quintero aseveró: “Ahí queda evidenciado que eso es una monarquía. El Partido Liberal es una monarquía y una herencia en donde se reparten el poder entre padre e hijo”.

Lanzó Pullas a Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria

“Simón Gaviria es el verdadero poder detrás del Partido Liberal, es él quien decide quién va, y eso lo hace porque tiene unas alianzas regionales con los clanes que le han hecho tanto daño al país, eso es inaudito”, dijo.

Así mismo, puntualizó: “Es impresentable que una persona que ha hecho un ejercicio transparente como yo en el Congreso, que es un liberal, que he hecho todo lo posible por dejar el nombre del Partido Liberal en alto, me hagan esta canallada, esto es una tentación contra la democracia, no es contra Carlos Felipe, es contra los pilares democráticos, porque yo no tengo una sanción, no tengo una investigación, no tengo alguien que me señale, pero por caprichos personales, por negocios que tiene la familia Gaviria con los clanes políticos en muchas regiones del país, me sacrifican a mí y me ponen la lápida y me cortan las alas para poder seguir jugando“.

“¿Por qué no me dejaron jugar? Esa es la pregunta, por caprichos, por darle la curul a los clanes de siempre y por no dejarme competir, y así ha pasado en muchos departamentos. Ellos manejan el partido a su antojo, son los amos y señores, como les decía yo, son los reyes que creen que son los dueños de la palabra. Yo creo que eso es un mal mensaje para el Partido Liberal, que hoy se conservatizó, hoy se está manejando el partido como si fuera un banco de avales a través de transacciones económicas y es algo grotesco, es algo vulgar lo que han hecho estos señores Gaviria y Simón, que es el heredero, como si eso fuera una finca“.

“Son mercaderes de avales”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

