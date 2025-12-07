Mayor del Ejército colombiano fue detenido en Venezuela tras cruzar la frontera

El Gobierno Nacional adelanta gestiones urgentes para esclarecer las circunstancias en las que fue detenido en territorio venezolano el mayor del Ejército, Miguel Ángel Acosta Romero, cuya retención se produjo en las últimas horas en zona de frontera y mantiene en alerta a autoridades civiles y militares.

Según información preliminar, Acosta Romero, adscrito a la unidad contra amenazas de narcotráfico, se encontraba de permiso y había cruzado el puente internacional Francisco de Paula Santander acompañado de su familia, cuando fue retenido por autoridades venezolanas. La información inicial indica que la detención ocurrió sin incidentes mayores, pero hasta ahora no existe claridad sobre los motivos del procedimiento ni sobre su ubicación actual.

Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno colombiano activó canales diplomáticos con el vecino país con el fin de obtener garantías sobre la integridad del oficial y lograr su liberación. De momento, no hay una comunicación formal por parte de Venezuela que explique las razones de la captura.

La situación ha generado preocupación en la frontera y dentro de las Fuerzas Militares, que mantienen seguimiento permanente al caso. Oficiales consultados señalan que el mayor Acosta Romero no se encontraba en operaciones de inteligencia ni en misión oficial, sino en desplazamiento personal con sus familiares, lo que ha generado mayor incertidumbre.

Por ahora, la Cancillería guarda reserva frente al avance de las gestiones y se espera un pronunciamiento oficial una vez exista respuesta formal de Venezuela sobre el paradero del oficial.