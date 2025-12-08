🔴 Nacional vs. América EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

Este 8 de diciembre, a partir de las 5:15 de la tarde, América de Cali y Atlético Nacional se enfrentan en la última jornada del cuadrangular semifinal de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en la cual se definirá al finalista del Grupo A.

Nacional está obligado a ganar y, además, depende de lo que pase en el otro partido del grupo para clasificar. Es preciso recordar que ha ganado 13 de los últimos 18 enfrentamientos frente al América.

América, por su parte, busca el triunfo en casa ante su afición y, a pesar de que los resultados recientes frente a Nacional no le favorecen, buscan romper la mala racha.

Minuto a minuto: Nacional vs. América

Siga el minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y América de Cali a partir de las 5:15 de la tarde: