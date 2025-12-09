Actualidad

Ante fallo que anuló nombramiento, Yulieth Hinojosa tendría nuevo cargo en Embajada ante Santa Sede

El primer nombramiento de Yulieth Hinojosa generó molestia entre los funcionarios de la carrera diplomática.

Ante fallo que anuló nombramiento, Yulieth Hinojosa tendría nuevo cargo en Embajada ante Santa Sede

Ante fallo que anuló nombramiento, Yulieth Hinojosa tendría nuevo cargo en Embajada ante Santa Sede

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Santa Sede. Foto: Getty Images

Yulieth Andrea Hinojosa Maestre, quien había sido nombrada como segunda secretaria de Relaciones Exteriores e la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Santa Sede, ahora tiene un nuevo cargo a pesar de la decisión del Tribunal de Cundinamarca que anulaba su nombramiento.

Ahora, Hinojosa, en vez de irse, sería nombrada como asistenta administrativa, lo cual es una mejora para su situación, pues ya no la podrían remover al tratarse de un cargo no diplomático.

Es decir, sería auxiliar administrativa en la Embajada de Colombia ante el Vaticano, un cargo permanente.

Escuche la noticia completa aquí:

Ante fallo que anuló nombramiento, Yulieth Hinojosa tendría nuevo cargo en Embajada ante Santa Sede

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad