Avalancha de imputaciones en JEP a exFarc, militares y empresarios del Fondo Ganadero por caso Urabá

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 miembros retirados de la fuerza pública y cinco terceros civiles, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, dentro del Caso 04.

Se trata de la primera decisión que vincula de manera simultánea a los tres actores sometidos a la jurisdicción: exguerrilleros, militares y terceros. Según la Sala de Reconocimiento, la dinámica territorial del conflicto en Urabá involucró disputas armadas, control social y transformaciones económicas ligadas a la expansión de la ganadería y la agroindustria.

Exintegrantes de la extinta guerrilla imputados

La JEP imputó a ocho exmiembros de las Farc como máximos responsables. Entre ellos están Luis Óscar Úsuga Restrepo; Jhover Man Sánchez Arroyave; Rodolfo Restrepo Ruiz y Martín Cruz Vega, ya vinculados previamente por secuestros en el Caso 01. También se suman José Milcíades Urrego Medina; Elkin Hernando Zapata Vidal; José Manuel Betancur Flórez y Guillermo León Chancí Estrada.

Oficiales retirados de la fuerza pública imputados

La imputación alcanzó a 21 miembros retirados del Ejército. Encabezan el listado el general Alejandro Miguel Navas Ramos y los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez. También fue imputado el general Rito Alejo del Río Rojas.

En los niveles de coroneles y tenientes coroneles aparecen Pedro Vicente Bermúdez Lozano, John Mesa Moncada, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes, José Liborio Bermúdez Sarmiento, Germán Morantes Hernández, Bayron Gabriel Carvajal Osorio y Manuel José Pérez Pérez.

Además, la JEP imputó a los mayores Hernán Moreno Ríos, Sergio Enrique Pérez García, Héctor Julio Parra Gualtero, Rolando Aldemar García Nieto y Carlos Alberto Parra Trujillo; al teniente Fabio Enrique Rincón Pulido; al subteniente Juan Manuel Grajales García; y a los sargentos mayores Víctor Julio Jerez Flórez y Héctor Gutiérrez Vélez.

Civiles vinculados al Fondo Ganadero

En el capítulo de terceros civiles fueron imputados exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba: Benito Osorio Villadiego (exgerente), Benito Molina Velarde (expresidente), Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat. También fue imputado Carmelo Esquivia Guzmán, quien actuó como asesor jurídico.

La Sala documentó violencias diferenciales contra mujeres, comunidades indígenas y población afrocolombiana. Entre los pueblos afectados se encuentran los Emberá en sus diferentes ramas, los Guna Dule, los Wounaan y los Zenú. Además, la JEP destacó un patrón sistemático de desplazamientos, desapariciones, confinamiento y control armado sobre territorios colectivos.