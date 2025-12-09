Deportes

🔴 Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa EN VIVO: siga el minuto a minuto de Luis Suárez en Champions

Cabe recordar que Luis Díaz no está convocado, pues está cumpliendo su segunda fecha de sanción tras ser expulsado contra el PSG.

Luis Suarez celebra un gol en Champions League ante el Napoli. FOTO: Image Photo Agency/Getty Images

Luis Suarez celebra un gol en Champions League ante el Napoli. FOTO: Image Photo Agency/Getty Images / Image Photo Agency

Este martes, 9 de diciembre, el Sporting de Lisboa de Luis Suárez se ve las caras contra el Bayern Múnich de Luis Díaz, en la fecha 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

