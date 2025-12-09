“Demostraremos en juicio que su actuar no fue caprichoso, tozudo ni arbitrario”: defensa de Leyva

El equipo de defensa del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, integrado por los abogados Roberto Badel García y Romario Camargo Pizarro, aseguró en diálogo con W Radio que demostrarán en el juicio que su cliente no cometió delitos y que actuó buscando garantizar la transparencia del proceso licitatorio de los pasaportes.

En la mañana de este martes, 9 de diciembre, la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Portilla, le imputó a Leyva Durán el delito de prevaricato por acción, en la modalidad de autor, por las presuntas fallas en la emisión de tres resoluciones consideradas como “arbitrarias y violatorias de la ley”, en medio del proceso de licitación pública de los pasaportes.

Leyva Durán no aceptó cargos y sus defensores aseguraron que mostrarán con pruebas que no vulneró los principios de contratación pública.

“Como defensores del doctor Álvaro Leyva, demostraremos en juicio, por lo tanto, que su actuar no fue de manera caprichosa, no fue de manera tozuda y arbitraria, como lo manifestó la Fiscalía en la imputación, sino que fue bajo los principios de legalidad, teniendo en cuenta que se buscaba respetar precisamente ese principio de transparencia a partir de la pluralidad de oferentes”, afirmó el abogado Romario Camargo Pizarro.

La imputación giró en torno a la supuesta ilegalidad de tres resoluciones que emitió el excanciller, pues, según la Fiscalía, dichos documentos son contrarios a derecho, ya que debía adjudicar el contrato de los pasaportes aThomas Greg & Sons por cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Frente a esto, el abogado Camargo señaló que “el excanciller, al declarar desierta la licitación, lo que buscaba era la pluralidad de oferentes, garantizando el principio de transparencia”.

No obstante, para la Fiscalía el actuar de Leyva Durán resulta contrario a la ley.

¿Cuáles son las resoluciones?

Resolución 7785 del 14 de septiembre de 2023, que declara desierta la licitación. Resolución 7540 del 14 de septiembre de 2023, que niega el recurso de reposición de la Unión Temporal Pasaportes 2023. Resolución 7541 del 14 de septiembre de 2023, que declara la urgencia manifiesta.

¿Qué dice la Fiscalía?

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia narró las presuntas fallas en las que habría incurrido Leyva Durán desde su cargo en medio de este proceso de contratación pública.

“Álvaro Leyva actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”, señaló la fiscal que adelantó la imputación de cargos contra el excanciller.

En su exposición señaló que “con este acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró por igual el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder. Poder que a usted se le había conferido en razón del cargo y de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores. Ese abuso del cargo, esa desviación de poder ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 001-2023 con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato al único proponente habilitado, especialmente porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su rol rotatorio, así como la de suscribir los actos contractuales que se derivaron de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio”, afirmó la fiscal en medio de la audiencia.

También dijo la fiscal que “usted, de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”, aseguró.

La fiscal le imputó el delito de prevaricato por acción, como autor, en concurso homogéneo, por actuar contrario a la ley emitiendo varias resoluciones que la violaron.

Según la investigación de la Fiscalía, Leyva Durán “sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue ‘suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’”.

¿Qué dijo Álvaro Leyva Durán?

“No, señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero: no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”, afirmó Leyva Durán, quien compareció de manera virtual a la diligencia realizada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

