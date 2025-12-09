Imanbek: del cuarto en Kazajistán a la nominación latina con ‘Ella Quiere Techno’

Para entender el salto, hay que volver al origen. Imanbek cuenta que empezó literalmente en su habitación, siguiendo tutoriales de YouTube en un portátil.

De ese aprendizaje casero, casi artesanal, a sostener la estatuilla más prestigiosa de la música hay un trecho que él mismo aún procesa: la sensación fue apabullante, casi irreal, el tipo de giro vital que no se planea y aun así llega cuando hay horas, obsesión y oído.

También matiza el mito del “antes y después” del premio. Según nos dijo, el GRAMMY no fue un interruptor que prendió de la nada su carrera internacional: antes y después ya recibía llamadas importantes. Colaboradores como David Guetta, Alan Walker o Rita Ora estaban en su radar, y su agenda lo confirma. Más que cambiarlo todo, el galardón amplificó lo que venía construyendo y, sobre todo, instaló un mensaje que hoy inspira a nuevos productores: creer en el propio sueño no es una frase hecha, es un método.

Con ‘Ella Quiere Techno’, Imanbek lleva su receta a un terreno más amplio: techno de base con acentos latinos. La nominación al Latin GRAMMY 2025 lo entusiasma, entre otras cosas, porque no llega por “Roses”, sino por un tema nuevo de su catálogo. El nexo con lo latino surgió a través de contactos de su mánager y se concretó en una idea sencilla y potente: producir un track de club con ese sabor regional y sumar una voz fuerte de Argentina. Ahí apareció Taichu, que aporta actitud y filo vocal, justo lo que la producción pedía para encender la pista.

Musicalmente, el tema respira ritmos potentes, un groove hipnótico y una interpretación feroz que pide club y madrugada. Imanbek admite que no habla español, pero entiende que la historia es sencilla y directa: una chica que quiere desconectarse y bailar techno, sin más requisitos. Esa simpleza narrativa encaja con su manera de producir: estructuras claras, bajos que sostienen, percusiones que empujan y drops que llegan donde deben, sin alardes innecesarios.

El resultado suena global sin perder identidad. Es música electrónica con tracción pop —la llamada “innovación accesible”— que acerca texturas de club al mainstream sin rebajar la energía. En su visión, todavía es pronto para medir su influencia en la electrónica en general; lo que sí percibe es que su historia le muestra a muchos productores jóvenes que nada es imposible cuando hay constancia, criterio y una brújula clara hacia la pista.

La nominación a Mejor Interpretación de Música Electrónica en los Latin GRAMMY 2025 confirma ese presente más allá del megahit. Valida a Imanbek como algo más que “el del remix de ‘Roses’”: un productor con catálogo, olfato para las colaboraciones y sensibilidad para leer el momento. Y lo hace a sus 24 años, con márgenes amplios para seguir experimentando.

