La fórmula exitosa para avanzar hacia la seguridad hídrica de largo plazo en la región central

Colombia

La CAR de Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, la Rap-e Región central y el Fondo de Agua-Agua Somos presentaron los resultados consolidados del año 2025, un periodo marcado por grandes avances técnicos, comunitarios y de articulación institucional que fortalecen la seguridad hídrica de la Región Central y de diversas cuencas estratégicas del país. Estas instituciones reafirmaron, además, su compromiso con la acción colectiva como motor para generar transformaciones estructurales en los territorios.

El pasado 4 de diciembre se llevó a cabo el evento “Resultados que transforman”, el encuentro de cierre anual de Agua Somos. Este fueun espacio con participaciónmultiactorial en el que empresas, comunidades, cooperación internacional, academia y autoridades públicas revisaron los logros del año y proyectaron los retos del 2026. El evento se desarrolló bajo la narrativa “De la molécula a la materia”, un concepto que resume cómo la acción colectiva convierte esfuerzos individuales en impactos reales para el territorio.

“Las moléculas representan esos esfuerzos aislados que, al encontrarse, se materializan en resultados reales, medibles y sostenidos en el tiempo”.

Asimismo, durante 2025, estas organizaciones alcanzaron hitos transformadores que reflejan esa visión compartida:

Más de 10.000 hectáreas conservadas y en restauración, fundamentales para la regulación hídrica en la región central del país.

27.421 beneficiarios directos, 108.165 indirectos y

más de 15 alcaldías municipales comprometidas mediante proyectos que incluyen soluciones basadas en la naturaleza, acceso a agua segura y fortalecimiento de acueductos veredales. Implementación del proyecto Entornos Sostenibles, liderado por la CAR, con apoyo a 40 acueductos veredales y 80 hectáreas con actividades de enriquecimiento forestal.

Programas de Pago por Servicios Ambientales en el páramo de Guerrero, liderados por la Secretaría de Bienestar Verde, con más de 1.700 hectáreas vinculadas en las dos fases ejecutadas.

Puesta en marcha del Mecanismo de Acción Colectiva para la Seguridad Hídrica en el Meta, para la conservación de al menos 500 hectáreas de ecosistemas estratégicos.

Vinculación de nuevos aliados institucionales, académicos y empresariales que amplían la gobernanza y fortalecen la sostenibilidad financiera del Fondo.

En el evento se destacó que el reto para 2026 será seguir escalando la acción colectiva a nivel regional, fortalecer la medición de impacto empresarial, acompañar a las compañías en el cumplimiento de la Ley 2173, sumar nuevos aliados estratégicos, robustecer el monitoreo hidrológico y participativo en más de 7.000 hectáreas, y ampliar el impacto en predios intervenidos, hectáreas conservadas y beneficiarios.

“Seguiremos impulsando soluciones basadas en la naturaleza, gobernanza robusta y mecanismos de inversión innovadores que aseguren el agua para millones de personas”, concluyeron los aliados.

Se espera que en el 2026 este tipo de iniciativas público – privadas de acción colectiva sigan impactando positivamente la seguridad hídrica en la región central de nuestro país.