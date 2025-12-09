Partido Verde no irá a consultas de marzo de 2026 y dejaría en libertad a su militancia

Ya vencido el plazo para informar al Consejo Nacional Electoral la intención de ir a consultas interpartidistas, el codirector de la Alianza Verde, Rodrigo Romero, confirmó que el partido no participará en ninguno de esos procesos el próximo 8 de marzo.

Por eso, se sabe que sus militantes quedarán en libertad para respaldar al candidato que deseen.

“El Partido Verde no presentó carta ni hizo ninguna solicitud; eso quiere decir que el Partido Verde no participará en ninguna consulta el 8 de marzo. Oficialmente esa es la decisión”, dijo Romero.

Es de recordar que esta decisión es clave y era previsible, pues en el partido existe un sector claramente alineado con la precandidata Claudia López, que cuenta con el respaldo de la senadora, y su pareja, Angélica Lozano.

Pero, al tiempo, hay otro sector que ha mostrado afinidad con Sergio Fajardo, quien también aspira a llegar a la Casa de Nariño y que ya aseguró que no va a participar en consultas interpartidistas.

Y un tercer grupo, más cercano al petrismo, que estaría esperando quién será el candidato del Frente Amplio, pero que podría inclinarse por apoyar, posiblemente, al senador Iván Cepeda.