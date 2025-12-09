Presidenta de Honduras denunció “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Trump

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes 9 de diciembre una “adulteración” de los resultados de las elecciones en su país y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista.

A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un “fraude”.

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

“Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, agregó la mandataria en su primera declaración tras los comicios, marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos.

La candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, quien también denunció un “fraude” quedó en un lejano tercer lugar de los punteros.

Castro agregó que los resultados de las elecciones “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.

“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo la gobernante.

Escuche W Radio en vivo: