Nasralla denunció “fraude monumental” y pidió escrutinio “acta por acta” en elecciones de Honduras

Salvador Nasralla durante una conferencia de prensa el 2 de diciembre de 2025. FOTO: REUTERS/Fredy Rodríguez / Fredy Rodriguez

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes 9 de diciembre un “fraude monumental” en las elecciones presidenciales de Honduras y exigió un escrutinio especial “acta por acta” ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Nasralla afirmó a periodistas que existe “un fraude monumental” en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando según la página web de ese organismo se ha escrutado el 99,40 % de las actas con Nasry Asfura, del Partido Nacional, a la cabeza.

En desarrollo...

