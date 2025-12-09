Senadora Aída Avella celebró imputaciones de la JEP por genocidio de la UP: “Fue una cacería humana”

La Jurisdicción Especial de Paz imputó como máximos responsables a altos mandos de la Fuerza Pública por el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), ocurrido entre 1984 y 2007. Entre los imputados se encuentran los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río; el coronel (r) Jorge Luis Mejía; y los tenientes coroneles (r) Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez. Según la Justicia Transicional, estos altos mandos “contribuyeron a la destrucción del partido político”.

La magistrada Catalina Díaz señaló que la Sala de Reconocimiento calificó el ataque sistemático contra la UP como genocidio e imputó responsabilidad penal en calidad de coautores a los oficiales mencionados. Explicó que el ataque tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica y que, por ello, el caso 06 fue renombrado oficialmente como genocidio contra el partido político Unión Patriótica.

A esa decisión reaccionó la senadora Aída Avella, quien celebró la determinación de la JEP y recordó que el exterminio de la UP fue “una cacería humana” que dejó alrededor de 6.200 víctimas entre integrantes, militantes y simpatizantes de ese partido de izquierda. Hoy, a sus 78 años, Avella rememora que sobrevivió a un atentado con bazuca y vivió años de exilio debido a las amenazas que desató su militancia.

La senadora recordó en diálogo con la W que la UP nació de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc, que derivaron en los Acuerdos de La Uribe. Uno de los compromisos de esa negociación fue ampliar los espacios de participación política.

“Por primera vez, un partido político de izquierda elegía a 14 parlamentarios, y creo que eso asustó mucho a los que siempre se han creído los dueños del país, los privilegiados, la élite política”, dijo Avella.

Por lo mismo, la presidenta de la Unión Patriótica afirmó que allí comenzó la tragedia del exterminio político de la UP, hoy reconocida oficialmente por la justicia transicional.