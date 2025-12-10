Expiden orden de captura contra ‘Iván Mordisco’, jefe de disidencias, por genocidio del pueblo nasa

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció en la tarde de este miércoles, 10 de diciembre, que tras una extensa investigación se logró que un juez expidiera orden de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla del frente Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, por el genocidio del pueblo nasa.

La investigación, realizada por un equipo interdisciplinario que incluyó analistas criminales y de víctimas, antropólogos y otros profesionales, así como el acercamiento e intercambio de información y experiencias con la comunidad para conocer su organización, costumbres y cosmovisión, “permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar un patrón sistemático de criminalidad ejercido por las disidencias de las Farc contra el pueblo nasa en Cauca”.

Explicó la jefe de la Fiscalía que “los elementos materiales probatorios dan cuenta de, por lo menos, 32 hechos delictivos como homicidios, tentativas de homicidio y casos de desplazamiento forzado, que dejan 43 víctimas desde 2022 a la fecha. Entre las personas afectadas hay 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 firmantes del acuerdo de paz y 5 sabedores ancestrales”.

Se logró establecer que los crímenes fueron perpetrados por el Frente Dagoberto Ramos del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló.

Camargo señaló que este caso de genocidio “correspondería al cumplimiento de un exterminio promovido por los máximos jefes del grupo armado ilegal contra la población nasa para apoderarse de sus tierras y evitar resistencia a su actuar criminal en el norte y oriente de Cauca”.

En una acción conjunta entre la Vicefiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional Cauca, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis de Seguridad Ciudadana, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) solicitó ante un juez penal de control de garantías las órdenes de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’; Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o El Mocho, entre otros señalados cabecillas, por el delito de genocidio.

También se emitieron órdenes de captura contra otros 10 integrantes, jefes de milicia y comisión, y milicianos del Frente Dagoberto Ramos, que serían los presuntos responsables de la materialización de los actos de violencia recurrente contra el pueblo nasa.