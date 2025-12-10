Jueza de Caquetá irá a juicio por publicar videos bailando en TikTok

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió llamar a juicio a Marienela Cabrera Mosquera, jueza de Florencia, Caquetá, luego de revisar una serie de videos publicados en su cuenta de TikTok, que para el organismo podrían constituir “conductas sugestivas y provocativas”.

El caso está en manos del magistrado Manuel Enrique Flórez, quien presentó la formulación de cargos tras identificar 48 videos en el perfil de la funcionaria. Según su evaluación, en varias de esas grabaciones aparecen acercamientos a partes de su cuerpo y movimientos que, a su juicio, pueden resultar sugestivos.

Durante su defensa, la jueza Cabrera cuestionó abiertamente al magistrado. “Quisiera saber qué podrían provocarle mis publicaciones a un hombre cercano a los 70 años, qué pensamientos le pueden llegar a la mente para calificarnos de ‘inmorales’”, expresó.

Aunque el debate público gira en torno al contenido de los videos, Flórez aclaró que el punto central de la investigación no es lo que la jueza publica, sino el posible uso de espacios judiciales para grabar algunos clips. Indicó que ciertas imágenes darían la impresión de haber sido registradas dentro del Juzgado 01 Penal Municipal y del Juzgado Penal del Circuito de Adolescentes de Florencia.

Sin embargo, testigos consultados afirmaron que nunca han visto a Cabrera produciendo videos dentro de su oficina.

El documento del magistrado también menciona que en varias grabaciones la jueza aparece “exponiendo partes de su cuerpo no cubiertas por la ropa, como la zona pectoral”, y adoptando posturas que resaltan otras áreas, entre ellas los glúteos.