La Superintendencia de Salud ordenó intervención forzosa a la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

La Superintendencia de Salud impartió una intervención forzosa administrativa para administrar, por el término de un año, a la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado, tras varios ciclos de auditorías y seguimientos y ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que, según el informe, ponían en riesgo la seguridad del paciente y la adecuada prestación del servicio de salud.

La entidad resaltó que las visitas realizadas durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 “demostraron un deterioro progresivo en la operación institucional, afectando la oportunidad, continuidad, accesibilidad y seguridad de la atención en salud”.

En consecuencia, la Supersalud adoptó la remoción inmediata de la gerente y de todos los miembros de la Junta Directiva y así mismo la designación de la doctora Edilma Isabel Hurtado Cardona como agente especial interventora, quien asume desde hoy las funciones de representante legal y administradora de la entidad.

Durante toda la intervención, la Superintendencia Nacional de Salud aseguró que “realizará monitoreo estricto al cumplimiento del plan de acción y de las órdenes impartidas, con el fin de restablecer la estabilidad institucional y garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de la población de Ibagué y su área de influencia”.